Une carte d’extension pour ajouter 21 SSD dans son PC

Le fabricant APEX Storage sort l’artillerie lourde et propose un produit hors norme qui porte le nom de X21. Il s’agit d’une carte d’extension haut de gamme qui peut accueillir pas moins de 21 SSD au format M.2. NVMe (2280).

La carte APEX X21 est une carte fille au format PCI Express 4.0 16x qui se compose de deux PCB. Les deux parties sont prises en sandwitch afin de n’utiliser qu’un seul slot PCI Express. Au centre un dissipateur thermique passif sert à refroidir les contrôleurs et évacuer la chaleur dégagée par les SSD.

De leur côté, les SSD M.2. NVMe viennent se placer sur les différents emplacements M.2. présents de part et d’autre des PCB.

Comme vous pouvrez l’imaginer, avec un total de 21 emplacements au format M.2., la carte X21 peut rapidement offrir une capacité de stockage gargantuesque. Par exemple en installant 21 SSD d’une capacité de 8 To sur la X21 on peut atteindre la capacité de stockage exceptionnelle de 168 To. Avec des SSD de 16 To on grimpe à 336 To.

Le constructeur prédit des taux de transferts de 31 Go/s en lecture/écriture et plus de 10 millions d’iOPS. Par contre APEX Storage est assez avare en informations puisqu’il ne communique aucune info concernant la disponibilité du produit ni son prix.

Sans être devin on peut facilement imaginer que la carte X21 sera très onéreuse puisqu’elle est destinée en prirorité aux entreprises qui auront non seulement les moyens d’aquérir une telle carte mais aussi les moyens d’investir dans une ribambelle de SSD M.2. NVMe…