Le salon du jeux vidéo E3 c’est vraiment fini ! (1995-2023)

L’E3 est un salon dédié aux jeux vidéo plus que mythique puisqu’il existait depuis de nombreuses années et qu’il a bercé la jeunesse de nombreux joueurs.

L’E3 est un salon dédié aux jeux vidéo plus que mythique puisqu’il existait depuis de nombreuses années et qu’il a bercé la jeunesse de nombreux joueurs. On ne compte plus le nombre de produits qui ont été annoncés au fil des ans durant l’E3, que ce soit des jeux vidéos, des consoles ou du matériel.

Organisée pour la première fois en 1995, l’E3 (pour Electronic Entertainment Expo) a su fédérer assez rapidement de nombreux fabricants et éditeurs qui venaient présenter et exposer leurs dernières nouveautés. Parmi eux des noms bien connus tels que Microsoft, Nintendo, Sega, Sony, Ubisoft, Electronics Arts, et bien d’autres…

L’E3 a connu son heure de gloire à la fin des années 90 / début des années 2000. Malheureusement, petit à petit certains fabricants et éditeurs ont préféré organiser leurs propres salons pour présenter leurs produits, ceci afin de réduire les coûts (le salon devenant de plus en plus cher) et garder une certaine exclusivité.

Petit à petit, l’E3 a donc été boudé par certains acteurs et la démocratisation d’internet a permis à bon nombre d’entre eux d’être plus réactif en dévoilant leurs nouveautés selon leur propre calendrier, que ce soit via leur site internet puis via des conférences vidéos retransmises en streaming, etc…

La pandémie de COVID-19 a également été une étape très difficile à passer pour l’E3 puisque le salon a du être annulé à plusieurs reprises ces dernières années.

Finalement, c’est donc sans réelle grande surprise que l’ESA, la société organisatrice, vient d’annoncer sur son site web que l’E3 mettait définitivement la clé sous la porte après 28 années d’activités.

Voilà le message que l’on peut lire sur le site de l’ESA :