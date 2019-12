Le programme AIDA64 est disponible en version 6.20.5300

Le programme d’informations AIDA64 a droit à une nouvelle mise à jour. A cette occasion, le programme est disponible en version 6.20.5300. Cela lui permet désormais de supporter la mise à jour de novembre 2019 de Windows 10 et de supporter les GPU AMD Radeon RX 5500 Series et NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, GeForce GTX 1660 Super. A noter que AID64 62.0 ajoute aussi un support préliminiaire pour les processeurs AMD Ryzen de 4ème génération et il améliore le support des processeurs Threadripper.

Voilà la liste complète des changements apportés par AIDA64 6.20.5300 :

– AVX2 and FMA accelerated 64-bit benchmarks for AMD Zen 2 Renoir APU

– Microsoft Windows 10 November 2019 Update support

– AVX-512 accelerated benchmarks for Intel Ice Lake processors

– EVGA Z10 RGB LCD support

– Improved support for 3rd generation AMD Threadripper processors

– Preliminary support for 4th generation AMD Ryzen desktop CPUs

– GPU details for AMD Radeon RX 5500 Series

– GPU details for nVIDIA GeForce GTX 1650 Super, GeForce GTX 1660 Super

– Fixed lockup at startup on systems with multiple CPU groups

-> Télécharger AIDA64 6.20.5300