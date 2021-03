Logitech dévoile le ERGO K860 : un clavier ergonomique sans fil

En cette période où le télétravail est devenu la norme pour beaucoup d’employés, l’ergonomie des accessoires bureautiques devient un sujet important pour beaucoup d’utilisateurs qui passent de nombreuses heures à pianoter sur leur clavier.

Et ça les fabricants d’accessoires l’ont bien compris et proposent de plus en plus de produits ergonomiques. Récemment, le fabricant Cherry a dévoilé un clavier ergonomique : le KC 4500 ERGO. Aujourd’hui c’est au tour de Logitech de proposer un tel équipement : le ERGO K860, un clavier qui mesure 456 mm de long sur 233 mm de large x 48 mm d’épaisseur pour un poids de 1,16 kg.

Comme la plupart des claviers ergonomiques, le clavier ERGO K860 de Logitech propose une disposition des touches revue et corrigée, qui est censée permettre une meilleure ergonomie et une meilleure productivité. Le K860 est doté d’un repose poignet et intègre un un pavé numérique. C’est un clavier sans fil qui se connecte en Bluetooth 5.0 ou via un récepteur USB 2,4 GHz. L’appareil est alimentée via 2 piles AAA ce qui procure d’après Logitech une autonomie d’environ 2 ans.

D’après le fabricant, l’utilisation du clavier ne requiert aucun driver spécifique aussi bien sur PC que sur MAC. L’utilisation du programme “Logitech Options” n’est pas indispensable mais elle permet de profiter de fonctionnalités supplémentaires comme par exemple : créer des raccourcis personnalisés, vérifier l’état des piles, etc..

Le clavier Logitech ERGO K860 est annoncé en France au prix de 119€ avec une garantie de deux ans.