PNY lance le CS3040 : un SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0 (maj : dispo !)

PNY ajoute une nouvelle référence à sa gamme de SSD avec le XLR8 CS3040. C’est un nouveau et énième SSD au format M.2. (2280) mais celui-ci est doté de l’interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4, ce qui lui permet d’offrir de très bons débits. En l’occurrence, il est question de taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 5.600 Mo/s en lecture et jusqu’à 4.300 Mo/s en écriture.

Le CS3040 embarque de la mémoire NAND Flash 3D. Le type de contrôleur utilisé n’est pas précisé. On sait simplement que le CS3040 existe en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To et qui offrent les performances suivantes :

– XLR8 CS3040 500 Go : 5.600 Mo/s en lecture et 2.600 Mo/s en écriture

– XLR8 CS3040 1 To : 5.600 Mo/s en lecture et 4.300 Mo/s en écriture

– XLR8 CS3040 2 To : 5.600 Mo/s en lecture et 4.300 Mo/s en écriture

A noter que chaque capacité est déclinée, elle-même, en deux variantes : sans radiateur et avec radiateur. Un sytème de refroidissement passif assez massif comme on peut le voir ci-dessous :

Le CS3040 est annoncé avec un MTBF de 2 millions d’heures et il est couvert par une garantie de cinq ans. Le CS3040 sera disponible dans le commerce dès le mois prochain. Le prix de vente n’est pas connu pour le moment.

(Article publié initialemnet le 23/10/2020)

MAJ le 17/11/2020 : Le constructeur PNY nous signale que le CS3040 est maintenant disponible en France. On peut par exemple le dénicher sur Amazon.fr où les modèles de 500 Go, 1 To et 2 To coûtent respectivement 128,21€, 205,09€ et 376,02€.