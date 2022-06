Soldes : 89€ le SSD PCIe 4.0 WD Black SN750 SE + Battlefield 2042

Lancé il y a presqu’un an, le WD Black SN750 SE édition BattleField 2042 est un SSD M.2. NVMe qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x.

Lancé il y a presqu’un an, le WD Black SN750 SE édition Battlefield 2042 est un SSD M.2. NVMe qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il embarque un contrôleur Phison E19T et il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC BiCS.

A l’occasion des soldes d’été, on peut dégoter la version 1 To de ce SSD à seulement 89,99€ sur le site GrosBill. Un tarif particulièrement intéressant étant donné que ce SSD coûte généralement entre 130 et 150€ sur le net.

Pour information, dans sa version 1 To le SSD offre des débits de 3.600 Mo/s en lecture et 2.830 Mo/s en écriture (525K/640K iOPS).

A noter que le SSD est fourni avec le jeu Battlefield 2042 en version dématerialisée. Il faudra télécharger le jeu grâce au code de téléchargement fourni dans la boîte.