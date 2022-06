Soldes : la Geforce RTX 3060 Eagle 12 Go à 379,90€

La carte graphique NVIDIA Geforce RTX 3060 Eagle s’affiche en ce moment à 379,90€ sur le site RueDuCommerce. Un bon prix pour cette carte en période de pénurie de composants.

La carte Gigabyte Geforce RTX 3060 Eagle embarque 12 Go de mémoire GDDR6. Elle exploite une interface PCI EXpress 4.0 16x et propose une fréquence de fonctionnement de 1320 MHz (et jusqu’à 1777 Mhz en boost) tandis que la mémoire fonctionne à la fréquence de 1875 MHz. Pour information, la RTX 3060 dispose de 3584 codes CUDA.

C’est une carte graphique puissante et efficace qui permettra à n’importe quel joueur de profiter pleinement de ses jeux en Full HD avec toutes les options activées.