Insolite : Quand les clients de LDLC se font piéger par Les Inachevés….

Les deux youtubeurs Vincent et Romain de la chaîne « Les Inachevés » se sont fait connaître sur le net grâce à leurs vidéos de caméras cachées et de pranks. Cette semaine on a décidé de parler d’eux sur Bhmag car dans leur dernière vidéo ils se sont amusés à jouer les faux réparateurs informatique et c’était plutôt amusant.

Les deux loustiques se sont rendus dans une boutique LDLC située à Rennes où ils ont eu carte blanche de la part du magasin pour faire ce qu’ils voulaient pendant une semaine.

Résultat des courses : ils ont pu piéger plusieurs clients en leur faisant croire tout et n’importe quoi. Par exemple : l’ordinateur d’une cliente qui tombe par terre juste devant ses yeux, le vendeur qui arrose le PC avec une bouteille d’eau, des fausses « lunettes cérébrales » pour soit disant contrôler l’ordinateur par la pensée, et bien d’autres choses encore…

La vidéo est à voir ci-dessous ou directement sur la chaîne des Inachevés :