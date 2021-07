Le SSD WD Black SN750 SE sort en édition limitée Battlefield 2042

Le WD Black SN750 SE est un SSD M.2. NVMe annoncé en mai dernier par Western Digital. Aujourd’hui, le constructeur propose une édition limitée de ce modèle à destination des fans du jeu Battlefield 2042.

Fruit d’un partenariat entre Western Digital et Electronic Arts, l’édition limitée comprend :

un SSD WD Black SN750 SE avec l’inscription Battlefield 2042 sur le PCB

un code de téléchargement pour récupérer Battlefield 2042 quand il sera disponible le 22 octobre prochain

l’accès à des bonus de précommande (dont du contenu in-gam) avant la sortie du jeu.

Le bundle est disponible dès maintenant en deux capacités : 500 Go (129,99€) et 1 To (226,99€).

Pour rappel, le SN750 SE dispose d’un contrôleur Phison E19T et il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC BiCS. La version 500 Go offre des débits de 3.600 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture (360K/380K iOPS) alors que le modèle 1 To propose 3.600 Mo/s en lecture et 2.830 Mo/s en écriture (525K/640K iOPS).