Un accessoire pour ajouter une connectique plus fournie à votre PC portable

Le SU20 du fabricant Silicon Power est un accessoire qui pourrait intéresser les possesseurs de certaine ordinateurs portables récents qui ont de plus en plus l’inconvénient d’avoir une connectique plus que limitée sous prétexte de proposer un PC le plus compact ou le plus fin possible.

L’appareil se présente sous la forme d’un adaptateur en aluminium qui connecte d’un côté à un port port USB C de l’ordinateur, tandis que l’autre côté propose toute une ribambelle de connecteurs qui permettront de profiter pleinement de son ordinateur dernier cri.

Le SU20 propose simultanément : un port HDMI, trois ports USB de type A (5 Gb/s), un port USB C (avec support de charge jusqu’à 60 Watts), un lecteur de cartes mémoires SD et un lecteur de cartes micro SD. Le tout dans des des mensurations plutôt compactes de 130 x 35 x 13 mm et pour un poids de 71 grammes.

Le SU20 de Silicon Power sera commercialisé prochainement. Pas de prix pour l’instant mais le fabricant indique une garantie de deux ans. Lorsque le tarif sera annoncé, l’actualité sera mise à jour.

Pour rappel, on a déjà eu l’occasion de tester un accessoire de ce genre sur Bhmag : le QacQoc GN30H. Le test est toujours disponible ici.