Un nouveau SSD M.2. NVMe signé Transcend : le MTE250H

Le MTE250H est le dernier né des SSD M.2. NVMe conçu par Transcend. C’est un modèle qui est équipé d’une interface PCI Express 4..0 et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D.

Le MTE250H est surmonté d’un dissipateur thermique en aluminium assez imposant afin de garder aux frais les puces de NAND et le contrôleur.

Le SSD est décliné en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To qui offrent les taux de transfers suivants :

MTE250H 1 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.200 Mo/s en écriture (530/420K)

MTE250H 2 To : 7.100 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture (530/420K)

Les SSD offrent respectivement une endurance de 1.480 To/an et 2.960 To/an.

Couverts par une garantie de cinq ans, le MTE250H est annoncé avec un MTBF de 3 millions d’heures. Pour l’instant, son prix de vente n’est pas connu.