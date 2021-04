Un SSD M.2. NVMe très rapide chez PNY : le XLR8 CS3140

PNY étoffe sa gamme de SSD avec un nouveau modèle : le XLR8 CS3140. C’est un SSD au format M.2. NVMe qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et qui bénéficie d’une interface PCI Express 4.0 4x. Une interface rapide et cela se ressent en terme de performances puisque le fabricant annonce des débits maximum de 7.500 Mo/s en lecture et de 6.850 Mo/s en écriture.

Le CS3140 est disponible à la vente en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To et avec ou sans dissipateur thermique pour le refroidir :

– PNY XLR8 CS3140 1 To à 273,40€ sur Amazon.fr

– PNY XLR8 CS3140 2 To à 430,62€ sur Amazon.fr

– PNY XLR8 CS3140 1 To avec dissipateur à 239,18€ sur Amazon.fr

– PNY XLR8 CS3140 2 To avec dissipateur 407,64€ sur Amazon.fr