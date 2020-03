Un SSD portable très compact chez Buffalo

Le fabricant Buffalo vient de dévoiler une nouvelle unité de stockage externe. C’est un SSD très compact qui porte le nom de SSD-PSMU3. L’engin offre la particularité d’être très petit et aussi de résister aux chocs et aux chutes (jusqu’à 1,2 mètres de haut). Il répond d’ailleurs à la norme militaire MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV.

Le SSD-PSMU3 mesure 33 x 9,5 x 59,5 mm et pèse seulement 15 grammes. Et pourtant il offre une capacité de stockage pouvant grimper jusqu’à 960 Go.

La gamme SSD-PSMU3 de Buffalo se compose de quatre modèles : 120 Go, 240 Go, 480 Go et 960 Go qui proposent des débits de 430 Mo/s.

Les SSD sont annoncés au Japon au prix de 5.700 yens, 8.300 yens, 13.200 yens et 22.300 yens ce qui correspond à environ 47€, 69€, 110€ et 187€.