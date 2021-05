Une nouvelle batterie powerbank rapide chez Silicon Power

Le fabricant Silicon Power annonce l’arrivée dans le commerce d’une nouvelle batterie powerbank pour smartphones et tablettes : la QP77. Celle-ci offre la particularité d’offrir différents modes de charge et d’adapter sa puissance en fonction du matériel qui y est connecté.

Ainsi, la batterie QP77 de 10.000 mAh peut recharger les appareils mobiles jusqu’à 2,5 fois plus rapidement grâce à différents modes de charge. La powerbank peut délivrer une puissance de 18 Watts (PD) via le port USB C ce qui permet non seulement de charger des appareils mobiles mais aussi d’alimenter des petits appareils high tech.

La batterie permet aussi de charger des terminaux rapidement via son port USB A qui supporte les technologies Quick Charge 3.0, VOOC en 22,5 Watts (compatibles notamment avec certains modèles OPPO) et Super Charge Charge en 22,5 W (modèles Huawei) via la sortie USB Type-A.

Le fabricant propose sur son site une liste des terminaux supportés par l’une ou l’autre de ces technologies.

La powerbank QP77mesure 144 x 68 x 16,5 mm et pèse 230 grammes. Elle propose une connectique qui se compose de deux ports USB A (en sortie), un USB C (en entrée / sortie) et un port micro USB (en entrée seulement).

Voilà les intensités supportées par chaque port USB :

Entrées

– Micro-USB: 5V=2A, 9V=2A ;

– USB Type-C: 5V=3A, 9V=2A (PD)

Sorties

– USB1 (USB Type-A): 5V=3A~4.5A, 9V=2A, 12V=1.5A ;

– USB2 (USB Type-A): 5V=3A~4.5A, 9V=2A, 12V=1.5A ;

– USB C: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A ;

– USB1+USB2+Type-C: 5V=3A (max.)

Le fabricant annonce un temps de charge de 3,5 heures pour charger complètement la batterie. Et d’après lui celle-ci devrait permettre de charger de 2 à 4 fois la plupart des terminaux mobiles du marché.

La batterie sera disponible prochainement en France. Pour l’instant on ne connaît pas son prix. On sait simplement qu’elle sera couverte par une garantie de deux ans.