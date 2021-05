Comment désactiver le widget Météo et Actualités de Windows 10 ?

Depuis quelques jours, Microsoft propose une nouvelle mise à jour de Windows 10 qui porte la référence KB5001391. La mise à jour en question est optionnelle mais si vous l’avez installé par mégarde voici comment faire pour s’en débarrasser.

En effet, la mise à jour KB5001391 est assez intrusive puisqu’elle vient greffer un nouveau widget “Météo et Actualités” au niveau de la barre des tâches de Windows 10.

Comme nom l’indique ce widget permet d’avoir accès à un flux d’informations en continu ayant trait à plusieurs domaines : le sport, les actualités générales, la politique, l’économie, etc… ainsi qu’à la bourse ou la météo. Voilà à quoi ressemble ce fameux widget :

Voilà ce qu’annonce Microsoft au sujet de la mise à jour :

Présentation des actualités et des intérêts dans la barre des tâches de Windows 10 La barre des tâches Windows vous permet d’accéder rapidement à un flux intégré de contenu dynamique, tel que les actualités, la météo, les sports, etc., qui est mis à jour au cours de la journée. Vous pouvez personnaliser votre flux avec du contenu pertinent adapté à votre cas. Dans les prochaines semaines, vous pourrez jeter un coup d’œil transparent à votre flux directement à partir de la barre des tâches tout au long de la journée sans perturber votre flux de travail. Pour plus d’informations, voir le contenu personnalisé en un clin d’œil : Présentation des actualités et des intérêts dans la barre des tâches de Windows 10. Met à jour un problème pour empêcher l’apparition de vignettes vides dans le menu Démarrer après la mise à jour vers une version plus récente de Windows 10. Ajoute la possibilité d’ajuster le temps d’inactivité avant qu’un casque ne se met en veille dans l’application Paramètres pour Windows Mixed Reality.

A première vue l’idée est plutôt bonne et le widget semble plutôt bien conçu. Mais si vous n’avez pas l’utilité d’un tel widget ou que vous n’êtes tout simplement pas intéressé par ces informations voici comment faire pour le désactiver.

Comment supprimer le widget KB5001391 Météo et Actualités de Windows 10 ?

Pour désactiver le widget il suffit de faire un clic droit avec la souris sur la barre des tâches. Un menu s’ouvre : rendez-vous dans “Actualités et champs d’intérêt” et là cliquez sur “Désactiver”. Désormais le widget ne s’affichera plus sur votre bureau.

