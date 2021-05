Apple publie iOS 14.5.1 pour ses terminaux récents mais n’oublie pas ses anciens appareils

Apple propose depuis hier la version 14.5.1 d’iOS et iPadOS à destination de ses iPhone, iPad et iPod Touch. Il s’agit d’une mise à jour mineure du système d’exploitation mobile d’Apple qui apporte quelques améliorations au système et vise à améliorer la sécurité des terminaux mobiles.

La firme de Cupertino indique d’ailleurs que la mise à jour contient des corrections de bogues et d’importantes mises à jour de sécurité, c’est pourquoi Apple recommande chaudement aux utilisateurs d’installer le correctif.

Par ailleurs, cette mise à jour corrige également un problème lié à la transparence du suivi des applications qui pouvait empêcher les utilisateurs ayant désactivé « Autoriser les demandes de suivi des apps » dans “Réglages” de recevoir des invites provenant dʼapps après avoir réactivé lʼoption.

Pour obtenir la mise à jour 14.5.1 d’iOS et iPadOS, il suffit de se rendre dans “Réglages” puis “Général” et enfin “Mise à jour logicielle” sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Eventuellement, vous pouvez aussi utiliser le logiciel iTunes sur votre ordinateur pour installer la mise à jour.

Les “vieux appareils” ne sont pas oubliés

A noter que parallèlement à la sortie d’iOS et iPad 14.5.1, Apple propose aussi une mise à jour d’iOS et iPadOS pour ses iDevices un peu plus anciens qui tournent encore avec la branche 12 du système.

Une mise à jour 12.5.3 est en effet disponible : elle corrige des problèmes de sécurité.

Si vous possédez un terminal qui est resté coincé sous iOS 12 ou iPadOS 12 comme c’est par exemple le cas des iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 6G, iPad mini 2/3 et iPad Air c’est peut-être l’occasion d’appliquer une dernière (?) mise à jour à votre appareil afin de colmater les failles de sécurité.