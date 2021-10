Astuce : Comment déplacer le menu Démarrer de Windows 11 à gauche ?

Parmi les nouveautés apportées par Windows 11, s’il y en a une qui ne fait pas l’unanimité c’est bien la nouvelle disposition du menu Démarrer. Evidemment, Windows 11 ne se résume pas uniqument à ça mais c’est très certainement l’un des changements les plus visibles au premier coup d’oeil lorsqu’on atterrit pour la première fois sur le bureau de Windows 11.

Un changement esthétique qui a une incidence aussi au niveau pratique. En effet, pour celles et ceux qui ont l’habitude d’utiliser un menu Démarrer situé tout en bas à gauche de l’écran (comme c’est le cas depuis Windows 95 – hé oui ça ne nous rajeunit pas !) une telle modification a de quoi chambouler un peu ses habitudes.

Du coup, si (comme moi) vous êtes réfractaire au changement et que vous souhaitez retrouver votre bon vieux menu Démarrer en bas à gauche de la barre des tâches au lieu qu’il soit en plein milieu de la barre des tâches, voilà comment faire.

Commencez par faire un clic droit à l’aide de la souris sur la barre des tâches. Vous verrez alors alors apparaître « Paramètres de la barre des tâches » Cliquez dessus.

Une nouvelle fenêtre intitulée « Personnalisation – Barre des Tâches » va s’ouvrir.

Faîtes défiler la fenêtre jusqu’en bas jusqu’à atteindre la rubrique « Comportements de la barre des tâches ».

Là vous verrez que par défaut l’alignement de la barre des tâches est réglé sur « Centrer ».

Il suffit de changer ce paramètre et sélectionner « Gauche ». Et voilà votre menu Démarrer sera désormais situé à gauche et non plus au milieu de la barre des tâches.

C’est une astuce pas bien compliquée et à la portée de toute le monde. Le fait de la détailler ici c’est pour vous éviter de chercher dans les nombreux paramètres et autres options de Windows 11.

