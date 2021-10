Concours Toshiba et Bhmag : voilà les résultats du jeu !

Le jeu concours réalisé en partenariat avec TOSHIBA a pris fin samedi soir à minuit. Il est temps maintenant de révéler qui sont les heureux gagnants !

Mais rappelons avant toute chose que deux disques durs portables Toshiba Canvio étaient en jeu, plus précisémment un modèle Canvio Advance 2 To et un Canvio Flex 1 To, ainsi que 5 clés usb Bhmag.

Pour participer au concours et tenter sa chance, il fallait répondre correctement à la question suivante : « Quelle est la plus grande capacité de stockage des disques durs Toshiba X300 et N300 actuellement ? ». La bonne réponse était facile à trouver puisqu’elle était présente ici et là sur le site de Toshiba. Et les fidèles lecteurs de Bhmag connaissaient déjà la réponse puisqu’on avait traiter cette actualité à la mi septembre. Et en effet, il fallait répondre « 18 To ».

Pour départager les bonnes réponses, un tirage au sort (via random) a été effectué et celui-ci a designé « Jotux » pour le 1er prix, « francesfarmer » pour le second prix, « Joel » pour le 3ème, « Patoche59 » pour le 4ème et enfin « Jàcka » pour le 5ème.

Résultats du jeu :

1er prix : Jotux remporte un disque dur portable Toshiba Canvio Advance 2 To + une clé usb Bhmag

2ème prix : francesfarmer gagne un disque dur portable Toshiba Canvio Flex 1 To + une clé usb Bhmag

3ème prix : Joel gagne une clé usb Bhmag

4ème prix : Patoche59 gagne une clé usb Bhmag

5ème prix : Jàcka gagne une clé usb Bhmag

Les gagnants seront contactés par mail dans la journée afin d’obtenir leur adresse postale pour recevoir leur lot. Félicitations à eux !

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce concours. Un grand merci aussi à TOSHIBA pour les lots mis en jeu.

Si vous n’avez pas gagné cette fois ci, sachez qu’il vous reste une ultime chance de gagner un lot puisqu’un dernier concours est prévu demain. Ce sera le dernier jeu de cette série et comme d’habitude il va durer jusqu’à samedi minuit afin que vous ayez le temps de participer.