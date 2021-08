Western Digital lance le SSD portable WD Elements SE

Western Digital lance un nouveau SSD portable : le WD Elements SE. C’est un SSD compact de forme carré qui ne mesure que 64,5 x 64,5 x 8,72 mm et pèse 27 grammes. Plutôt compact, on pourra facilement le transporter avec soi lors de ses déplacements. D’ailleurs, l’appareil offre l’avantage de pouvoir résister aux chutes jusqu’à 2 mètres.

On notera par contre que le SSD ne dispose pas d’un port USB C comme c’est maintenant couramment le cas mais qu’il se contente d’un port micro USB 3.0 de type B. Un peu dommage en 2021.

Mis à part ça, le WD Elements SE est décliné en trois capacités de stockage : 480 Go, 1 To et 2 To. Trois modèles que l’on peut retrouver sur la boutique en ligne du constructeur aux tarifs respectifs de 89,99€, 149,99€ et 279,99€. A noter que la garantie est de trois années.