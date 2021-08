Quels SSD sont compatibles avec la Playstation 5 ?

Comme on l’a vu récemment, il est maintenant possible d’ajouter un SSD M.2. NVMe dans la PS5 afin d’augmenter sa capacité de stockage. Il faut dire qu’initialement la PS5 n’offre que 825 de stockage (dont 665 Go réellement utilisables) du coup le fait de pouvoir augmenter sa capacité interne est donc une très bonne nouvelle.

La fonctionnalité est rendue possible grâce au dernier firmware proposé en version beta par Sony. Après mise à jour de la console, il est donc possible d’ajouter un SSD M.2 NVMe dans la PS5.

Le SSD doit toutefois répondre à quelques critères : ça doit être un SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0 (au format 2230, 2242, 2260, 2280 ou 22110) capable de supporter une vitesse de lecture d’au moins 5.500 Mo/s et il doit être équipé d’un dissipateur thermique afin de réduire la température dégagée par le SSD.

Mais ce n’est pas tout puisque pour installer le SSD M.2. NVMe dans le slot prévu à cet effet dans la PS5 le SSD doit mesurer moins de 11,25 mm de haut, refroidissement compris

Autant dire que les critères sont nombreux. Du coup tous les SSD M.2. NVMe ne sont pas éligibles. En effet, tous les SSD M.2. NVMe disponibles actuellement dans le commerce ne sont pas logés à la même enseigne. Certains modèles ne sont pas assez véloces ou d’autres trop épais sont tout simplement incompatibles avec la Playstation 5.

Quels SSD sont compatibles avec la PS5 ?

Je vous propose donc une petite liste des SSD M.2. NVMe compatibles officiellement avec la Playstation 5.

Cette liste démarre avec le Seagate Firecuda 530. Un SSD à la fois performant et endurant qui a été annoncé tout récemment par Seagate (on en parlait ici le 25 juin). Le constructeur s’est targué il y a quelques jours d’un communiqué de presse pour annoncer la nouvelle : le Firecuda 530 est compatible PS5.

Seagate a le plaisir de vous informer d’une très bonne nouvelle en matière de stockage, qui ravira les joueurs PS5 et premièrement ceux prenant part à la bêta du système d’exploitation de cette console ouvert par Sony.

Le nouveau Seagate FireCuda 530 (SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4) satisfait aux exigences de Sony, en termes de performance et de dimensions requises pour la PS5. Sans nécessiter d’élément complémentaires, le FireCuda 530 dans sa version avec heatsink est une solution compatible qualifiée pour cette console.

Le fabricant Gigabyte annonce sur Twitter que son SSD AORUS 7000S lancé début juin est compatible avec la PS5. Le SSD offre suffisamment de performances et ses mensurations lui permettent de prendre place dans la Playstation 5.

De son côté Mark Cerny, l’un des architectes de la PS5, conseille sur Twitter le SSD WD Black SN850. Un SSD annoncé en octobre dernier et qui satisfait aux exigences de la Playstation 5.

Pour le moment, ces trois modèles sont confirmés comme étant compatibles avec la PS5. D’autres modèles sont ou seront sûrement confirmés prochainement. Cette actualité sera mise à jour en conséquence.