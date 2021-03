Be Quiet refroidit les SSD M.2 NVMe avec deux nouveaux produits

Afin de nous aider à garder au frais les SSD M.2. NVMe qui ont tendance à chauffer lorsqu’ils sont lourdement sollicités, ce qui est d’ailleurs encore plus vrai avec les SSD M.2. les plus performants câblés en PCI Express 4.0, le fabricant Be Quiet a décidé de commercialiser deux accessoires : le MC1 et le MC1 Pro.

Ce sont tous les deux des dissipateurs thermiques à installer sur un SSD M.2. Grâce à leur conception en aluminium, ils permettent de dissiper la chaleur dégagés par les SSD M.2. A noter qu’ils sont compatibles avec les SSD M.2. au format 2280, aussi bien les modèles simple que double faces.

Le MC1 Pro se démarque du MC1 par la présence d’un caloduc dont le but est d’aaméliorer encore plus le refroidissement du radiateur.

Couverts par une garantie de trois ans, les MC1 et MC1 Pro de Be Quiet sont annoncés à respectivement 12,90€ et 16,90€.