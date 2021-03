Les meilleurs jeux de réalité virtuelle sur console ou PC

Depuis quelques années, la réalité virtuelle est entrée dans nos loisirs et notamment dans le monde vidéoludique. En effet, après de nombreuses évolutions techniques ces derniers temps, les masques VR arrivent à simuler qualitativement un environnement artificiel avec lequel les joueurs sont capables d’interagir. À vous les joies de ces nouveaux univers virtuels et surtout l’exploration de vos sens, en particulier la vue et l’ouïe.

Grâce à l’investissement de marques comme Oculus ou HTC, il existe désormais des casques VR à des prix raisonnables qui sont utilisables sur console de salon (comme la PlayStation) ou en le reliant à des contenus de votre PC. La conséquence de ces progrès technologiques est le développement de jeux vidéo incroyables qui utilisent les casques VR et dont nous allons vous en présenter trois dans la suite de cet article.

Attention cependant à ne pas confondre la réalité virtuelle à la réalité augmentée que vous pouvez trouver dans des jeux comme Pokemon Go et qui avait fait sensation lors de sa sortie il y a maintenant 5 ans.

Beat Saber, le plus gros succès vidéoludique lié à la VR

Malgré une baisse des prix constants concernant les prix des accessoires nécessaires pour s’adonner à la VR vidéoludique, il faut admettre que le nombre d’utilisateurs n’est pas encore très important. Mais il grossit chaque jour comme nous le prouvent les chiffres de ventes énormes de Beat Saber.

Pourquoi un tel succès ? Le titre du studio indépendant tchèque Beat Games, propose une aventure musicale rythmique où le joueur doit taper sur des cubes dans le bon tempo à l’aide de deux sabres. Chaque niveau (ou chanson) vous permettra d’obtenir un score qui dépendra de votre précision et du niveau de difficulté choisi. Une sorte de Guitar Hero avec un surplus d’adrénaline et surtout des mécaniques gestuelles vraiment bien pensées. En effet vous n’avez pas uniquement à couper les cubes de la même façon mais on peut vous demander un angle d’attaque spécifique ou une coordination entre vos deux sabres.

Beat Saber n’est pas uniquement un succès populaire, mais a également réussi à convaincre tous les professionnels du jeu vidéo. Il est souvent plébiscité par la presse et a gagné de nombreux prix, comme celui du meilleur jeu VR des célèbres Game Awards en 2018 et 2019.

Half-Life Alyx, la révolution d’une franchise mythique

Autre lauréat des Game Awards (2020) dans cette même catégorie, Half-Life Alyx a semble-t-il fait passer la VR dans un nouveau champ des possibles. Se basant sur la mythique série de Valve qui n’avait plus connu de suite depuis près de 16 ans, vous allez découvrir un gameplay aux petits oignons et des idées de génie tout au long de cette aventure de quelques heures.

On pense notamment à toutes les interactions physiques possibles avec l’environnement du jeu comme une multitude d’objets ou encore l’incroyable feeling que l’on ressent une fois son arme en main. Tirer n’a jamais semblé aussi réel sur un jeu VR. Ce n’est pas pour rien que de nombreux médias ont pu lui donner des très bonnes notes lors de leurs tests.

Tetris Effect, l’ovni contemplatif

Alors que la célèbre Game Boy venait de fêter un anniversaire symbolique, c’est l’un de ses jeux les plus emblématiques qui se faisait un relifting. Tetris Effect, s’il ne révolutionne pas le gameplay si bien structuré avec ces fameux blocs, devient une expérience sensorielle.



Légende : Le jeu mythique possède désormais une version envoutante en VR.

En effet, la bande sonore est de très grande qualité mais c’est surtout les effets visuels et les décors qui vont vous subjuguer. Dans son casque, on est complètement happé par cette ambiance surréaliste, une sorte de voyage vers l’inconnu avec justement un jeu qui ne va pas bouleverser nos habitudes.

Une sorte de paradoxe bienheureux grâce à une simplicité maîtrisée. Comme quoi, pas besoin de partir dans des scénarios farfelus et des innovations technologiques futuristes pour réaliser un excellent jeu vidéo VR. L’important c’est la qualité de l’expérience et la bonne stimulation de certains sens.

Crédits photos : (1) Vinicius Amano (2) HelloImNik