Black Friday : un forfait 4G avec 40 Go de DATA à 1,99€ par mois chez CDiscount Mobile

A l’occasion du Black Friday, l’opérateur CDiscount Mobile propose un forfait 4G en édition limitée à prix vraiment discount. Le forfait comprend 40 Go de DATA utilisables en France. Il ne coûte que 1,99€ par mois pendant six mois. Passé ce délai, le prix passera à 17,99€ par mois.

Le forfait comprend les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités. Le forfait comprend une enveloppe de 40 Go de DATA en France (débits réduits au delà) ainsi que 3 Go de DATA en Europe et dans les DOM. A noter que la carte SIM est facturée 10€.

– Forfait 4G CDiscount Mobile 40 Go à 1,99€ par mois

La promotion est valable jusqu’au lundi 7 décembre inclus.

