Bon Plan : 24€ la micro SDXC SanDisk Extreme de 128 Go

En ce moment, la carte mémoire micro SDXC SanDisk Extreme en version 128 Go voit son prix tomber à 24,72€ sur Amazon.fr. C’est un excellent prix pour cette carte mémoire haut de gamme qui offre des taux de transferts importants.

Pour rappel, ce modèle Extrême répond aux normes U3, A2 et V30 et ses débits peuvent atteindre 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Cette carte peut trouver sa place dans un appareil photo, une console de jeux, un drone ou une caméra sportive comme la GoPro par exemple.

A noter que la carte est fournie avec un adaptateur SD/microSD afin de pouvoir l’utiliser avec une majorité de périphériques.

-> micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 24,72€ sur Amazon.fr