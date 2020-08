Bon Plan : 29€ le switch réseau 8 ports NETGEAR GS108E

A l’occasion d’une vente flash “spéciale rentrée”, le site Amazon.fr propose un très bon bon tarif sur le switch réseau NETGEAR GS108. C’est un modèle qui dispose de huit port Ethernet Gigabit et qui vous permettra de facilement mettre en réseau plusieurs machines.

– le switch 8 ports NETGEAR GS108Eà 29,99€ sur Amazon.fr

Caractéristiques :

– TYPE DE PORTS ETHERNET : switch Gigabit 8 ports

– CONFIGURATION & CONTROLE : Un logiciel de gestion avec une interface graphique facile à utiliser qui offre des fonctionnalités de base pour configurer, sécuriser et surveiller votre réseau

– DIFFERENTS MONTAGES POSSIBLES : Peut s’installer sur un bureau ou s’accrocher à un mur

– FONCTIONNEMENT SILENCIEUX: La conception sans ventilateur signifie zéro bruit ajouté, quelle que soit sa localisation, le rendant idéal pour les environnements sensibles au bruit

– PROTECTION PROSAFE À VIE: garantie matérielle à vie, remplacement le jour ouvrable suivant et mise à disposition d’un chat avec un expert NETGEAR 24h/24 et 7/7

– ECONOMIE D’ENERGIE: Conçu pour optimiser l’utilisation de l’énergie en réduisant son coût d’exploitation. La plupart des modèles sont compatibles avec le mode Ethernet éco énergétique IEEE802.3az

– CONSTRUIT POUR DURER: chaque switch réseau NETGEAR est rigoureusement testé pour sa fiabilité, sa qualité et ses performances