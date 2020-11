Bon Plan : 4 cartes micro SDXC SanDisk à prix cassés !

Plusieurs cartes mémoires de marque SANDISK sont de retour en promotion ce lundi. Voilà une sélection de cartes à prix réduits :

– la carte micro SDXC SanDisk Ultra 64 Go à 11,73€ sur Amazon.fr. La carte supporte des débits de 100 Mo/s. C’est une carte de classe 10 qui supporte les normes A1 et UHS-I.

– la carte micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go 19,49€ sur Amazon.fr. La carte offre des taux de transferts de 100 Mo/s. C’est un modèle de classe 10 qui supporte les normes A1 et UHS-I.

– la carte micro SDXC SanDisk Ultra 200Go à 30,93€ sur Amazon.fr. La carte offre des taux de transferts de 100 Mo/s. C’est un modèle de classe 10 qui supporte les normes A1 et UHS-I.

– la micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 24,95€ sur Amazon.fr. La carte répond aux normes U3, A2 et V30. Ses débits peuvent atteindre 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. C’est une carte performante que l’on peut utiliser non seulement dans un appareil photo ou une console de jeux mais aussi dans un drone ou une caméra sportive (genre GoPro)