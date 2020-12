Bon Plan : 59€ le SSD M.2. NVMe PNY CS3030 de 500 Go

La version 500 Go du SSD PNY CS3030 voit son prix passer de 78,84€ à 59,99€ sur Amazon.fr. C’est un prix un peu plus élevé que durant le Black Friday mais l’offre mérite tout de même toute notre attention. En effet, ça reste un très bon tarif pour un SSD M.2 NVMe de cette gamme.

Pour information, le CS3030 est un SSD M.2. qui exploite une interface PCI-Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Il embarque de la mémoire NAND Flash TLC 3D et il dispose d’un contrôleur Phison PS5012-E12. La version 500 Go offre des débits qui peuvent atteindre 3.500 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture.

– PNY CS3030 500 Go à 59,99€ sur Amazon.fr

A noter que la version 1 To est disponible quant à elle à 119,99€ sur Amazon.fr.