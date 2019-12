Bon Plan : le boitier TV Xiaomi Mi Box S à 46€ livré

La Xiaomi Mi Box S est un boîtier TV qui permet de littéralement transformer n’importe quel téléviseur en TV connectée. Le boiter peut facilement être connecté au réseau local et à internet afin de visionner des vidéos de toutes sortes. C’est l’un des boitiers les plus polyvalents du marché qui prend en charge de nombreux formats audio/vidéo. Il permet de regarder des vidéos en les streamant depuis son réseau local (à partir d’un NAS par exemple) ou via des services en ligne comme Youtube, Netflix, Molotov, etc.. Les vidéos Full HD, 2K et 4K sont supportées.

La Xiaomi Mi Box S est animée par un processeur Cortex A53 sur lequel est greffé un GPU Mali-450 et 2 Go de mémoire vive (DDR3). Pour le stockage, la Mi Box S intègre 8 Go de mémoire flash. La connectique se compose d’un port HDMI et d’un port USB tandis que la connexion sans fil tire partie du Bluetooth et du WIFI. Aucun port Ethernet RJ45 n’est malheureusement présent sur la machine mais un adaptateur usb/rj45 peut être utilisé pour offrir un port RJ45 à la box.

Aujourd’hui, je vous propose d’obtenir la Xiaomi Mi Box S à un très bon tarif via une petite astuce que l’on a déjà eu l’occasion d’appliquer pour obtenir un Chromecast 3 à 32€ livré. En effet grâce à un parrainage via le site Rakuten, il est possible de dégoter la Xiaomi Mi Box S au prix de 46,99€ livré (au lieu de 53,99€ normalement). C’est actuellement le meilleur prix du marché pour cette box. Et les délais de livraison sont assez courts puisque la Xiaomi Box S est expédiée depuis la France, le vendeur Ghsopper annonce une livraison sous 3 à 5 jours en recommandé.

Comment procéder ?

– L’offre est réservée aux nouveaux comptes créés sur Rakuten

– Passez tout d’abord par ce lien et créez-vous un compte client

– Ajoutez la Xiaomi Box S à votre panier (assurez-vous que le vendeur soit Gshopper)

– Indiquez vos coordonnées complètes

– Au moment de payer, mentionnez le code promo « ALPACINO » pour obtenir 7€ de remise

– Le tarif passera de 53,99€ à 46,99€ grâce au code.

– Validez votre commande

Et voilà ! Vous venez d’obtenir la Xiaomi Box TV S au prix de 46,99€ livraison comprise.