Bon Plan : un disque dur externe Seagate de 8 To à 129€ (maj à nouveau dispo)

Si vous manquez de stockage, sachez que depuis plusieurs jours le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion d’une capacité de 8 To est disponible au prix de 129,90€ sur Amazon.fr. Il était à ce prix durant le Black Friday et pendant le Cyber Monday et apparemment il est toujours en stock à ce tarif.

Pour ceux qui veulent s’équiper pour augmenter la capacité de stockage de leur PC ou de leur console (Xbox One ou PS4) l’investissement est intéressant. Et en plus la bonne nouvelle c’est que vous pouvez l’utiliser soit tel quel en temps que disque dur externe USB 3.0 ou bien vous pouvez le démonter et récupérer le disque dur SATA III qu’il y a à l’intérieur. Une fois démonté, le disque dur peut être installé dans un PC voire même dans un NAS.

– le Seagate Expansion USB 3.0 de 8 To à 129,90€ sur Amazon.fr

MAJ : le disque dur Saagate Expansion de 8 To n’est plus disponible au prix de 129,90€ sur Amazon.fr, la promotion a pris fin après plusieurs jours de disponibilité. Néanmoins si vous êtes intéressé par un disque dur de cette capacité, sachez qu’il est possible de passer commande sur Amazon.de où le disque dur s’affiche au prix de 121,99€. A noter que des frais de livraison s’appliquent sur Amazon.de, le disque revient au final à 129,62€ livré.