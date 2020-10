Bon Plan : la micro SDXC SanDisk Ultra de 256 Go est toujours à 31€ livrée

Le Prime Day est terminé et pourtant la micro SDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 256 Go est toujours dispo à bon prix sur Amazon. En effet, elle ne coûte que 31,49€ sur Amazon.fr ce qui pourra plaire à celles et ceux qui sont à la recherche d’une carte micro SDXC de forte capacité pour étendre les possibilités de leur console (y compris la Nintendo Switch), de leur smartphone ou de leur tablette.

– la micro SDXC Sandisk Ultra 256 Go à 31,49€ sur Amazon.fr

Pour information, la carte SanDisk Ultra de 256 Go offre des taux de transferts qui peuvent atteindre 105 Mo/s. C’est un modèle de classe 10 qui supporte les normes A1 et UHS-I.