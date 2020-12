Bon Plan : le Chromecast avec Google TV à 59€ au lieu de 69€

Disponible depuis le mois d’octobre (on en parle ici) la nouvelle “Chromecast avec Google TV” est une version remise au goût du jour des célèbres clés HDMI Google Chromecast qui existent sur le marché depuis plusieurs années.

Doté d’un design assez similaire aux modèles précédents, l’appareil intègre toutefois une nouvelle version d’android baptisée Google TV et offre la particularité d’être livré avec une télécommande qui permet de piloter à distance les diverses fonctionnalités du Chromecast. Pour plus de simplicité encore, la télécommande est même dotée d’un micro, ce qui permet de piloter le Chromecast directement à la voix grâce à l’assistant vocal de Google.

La clé se branche à l’arrière d’une TV via une prise HDMI. Une fois connectée, elle permet de profiter de diverses services de streaming : Youtube bien sûr, mais aussi : Netflix, Prime Vidéo, MyCanal, Molotov, etc.. A noter que le nouveau “Chromecast avec Google TV”est compatible 4K HDR à 60 fps et supporte le Dolby Vision et le Dolby Atmos.

Le “Chromecast avec GoogleTV” coûte généralemnet 69,99€ mais grâce au code promotionnel “RAKUTEN10” dont on parlait tout à l’heure dans ce bon plan il est possible d’obtenir 10€ de remise en le commandant sur Rakuten (via le vendeur Boulanger). Son prix passe donc à 59,99€ après application du code.

– Chromecast avec GoogleTV à 59,99€ sur Rakuten (via le code “RAKUTEN10”)