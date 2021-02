Bon Plan : les SSD Crucial BX500 de 1 To (87€) et 2 To (153€)

Avis aux amateurs de stockage : les SSD Crucial BX500 d’une capacité de 1 To et 2 To sont en promo en ce moment sur Amazon.fr. La version 1 To s’affiche à 87,99€ et la version 2 To ne coûte que 153,99€.

Pour rappel, la gamme de SSD BX500 propose des débits qui peuvent atteindre 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en lecture.

– Crucial BX500 de 1 To à 87,99€ sur Amazon.fr

– Crucial BX500 de 2 To à 153,99€ sur Amazon.fr