Bon Plan : les SSD Crucial MX500, X8 et X6 en promotion

Plusieurs SSD de marque Crucial sont en promotion aujourd’hui sur Amazon.fr. Les modèles MX500, X8 et X6 sont vendus à prix réduits

Crucial MX500

Les versions 1 To et 2 To du MX500 sont bradées à respectivement 88,99€ et 172,99€. Le Crucial MX500 est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2258 et il exploite de la mémoire NAND 3D TLC à 64 couches. Ses débits atteignent 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture.

Crucial X8

En ce moment, les versions 1 To et 2 To du Crucial X8 coûtent respectivement 115,99€ et 259,99€. Pour information, le X8 est un SSD portable très compact équipé d’une connectique USB C. Sa coque renforcée en aluminium lui permet de résister aux chutes, aux chocs, aux vibrations et aux termpératures extrêmes. Au niveau des performances, le X8 atteint des débits jusqu’à 1050 Mo/s en lecture

Crucial X6

En ce moment, les versions 1 To et 2 To du Crucial X6 s’affichent à 115,99€ et 259,99€. Le X6 est un SSD portable compact qui ne mesure que 69 mm de long sur 64 mm de large et 11 mm d’épaisseur pour un poids de 42 grammes. L’appareil résiste aux chutes (jusqu’à 2 mètres), aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. Le Crucial X6 est équipé d’une connectique USB C. Il offre des taux de transferts de 540 Mo/s.

