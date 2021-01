Bon Plan : le récap’ des bonnes affaires de début d’année 2021

En ce début d’année 2021, voilà notre récapitulatif des meilleurs bons plans disponibles en ce moment sur le net. Vous trouverez ci-dessous des bonnes affaires à valoir sur les produits high tech et informatique, que ce soit des produits de stockage (HDD, SSD, microsd, etc…), des PC portables, des moniteurs, des TV, du (retro)gaming, etc…

Le tout est à découvrir ci-dessous.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le récap ci-dessous voilà quelques boutiques :

Aliexpress, Alternate.fr, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, Zavvi

– Amazon.fr : nombreuses ventes flash

– But : des ventes privés (jusqu’à -50%)

– CDiscount (membres CDAV) : des ventes privées (jusqu’à -30%)

– FNAC (adhérents) : 10€ offerts tous les 100€ d’achats via le code “FNAC10”

– FNAC : 20% de remise sur les Microsoft Surface

– Materiel.net : 7% de remise sur les kits d’évolution PC via le code “REGAL”

– Materiel.net : jusqu’à 200€ de remise sur les PC portables gamer

– Materiel.net : 33% de remise sur certains produits Fractal

– TopAchat : jusqu’à 20% sur une sélection de produits blancs via le code “BANQUISE”

– RueDuCommerce : 5% de remise sur les ordinateurs via le code “CYBER-GENIAL”

– Bhmag vous parraine sur CDiscount : obtenez 10€ de remise dès 30€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Rakuten : obtenez 10€ de remise dès 20€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi : obtenez 20€ de remise dès 100€ d’achats

Cartes mémoires

– la microSDXC SanDisk Extreme 128 Go à 20,55€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 28,50€ sur Amazon.fr

– la microSDXC SanDisk Ultra 400 Go à 48,99€ sur Amazon.fr

Clés usb

– la clé SanDisk Ultra Fit 64 Go à 12,14€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 19,99€ sur Amazon.fr

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ PNY CS900 480 Go à 48,84€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ PNY CS900 960 Go à 84,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3D 500 Go à 60,84€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 1 To à 77€ sur Amazon.de

– le SSD 2,5″ Samsung 860 EVO 1 To à 117,83€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 1 To à 91,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 2 To à 173,45€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 30,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 512 Go à 49,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 1 To à 99,99€ sur CDiscount

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 1 To à 99,99€ sur Amazon.fr

SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe PNY CS3030 500 Go à 68,26€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Kingston A2000 500 Go à 60,99€ sur CDiscount

– le SSD M.2. NVMe WD Blue SN550 250 Go à 39,99€ sur CDiscount

Disques durs

– le disque dur SATA III Western Digital WD Blue 1 To à 39,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 1 To à 39,99€ sur CDiscount

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 2 To à 58,95€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate IronWolf 4 To à 116,99€ sur RDC

Souris / claviers

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 57,96€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury à 29,99€ sur Amazon.fr

– le clavier filaire Logitech K250e Pro à 29,99€ sur Amazon.fr

– le pack Roccat (clavier + souris + tapis) à 79,97€ sur RueDuCommerce

Moniteurs

– le moniteur 24″ ACER HA240Yawi à 109,99€ sur CDiscount

– le moniteur Viewsonic VX2458 à 159,95€ sur Materiel.net

– le moniteur 28″ Samsung U28E590D à 264,99€ sur GrosBill

– le moniteur 27″ IIyama XUB2792QSU à 291,39€ sur TopAchat via le code “BANQUISE”

– le PC portable ACER Predator Helios 300 à 1299,99€ sur LDLC via le code “GRAVITY”

(écran 15″, RTX 2060, Core i7-10750H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 10)

– le PC portable Lenovo IdeaPad L340-15IRH à 640,99€ sur CDiscount

(écran 15″, GTX 1650, Core i5-9300HF, RAM 8 Go, SSD 256 Go)

– le PC portable Lenovo Legion Y540-15IRH à 968,99€ sur CDiscount

(écran 15″, RTX 2060, Core i5-9300HF, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable Lenovo Legion 517ARH05H à 1099,99€ sur CDiscount

(écran 17″, RTX 2060, Ryzen 5 4600H, RAM 16 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable ASUS ROG G17 G712LW EVO10 à 1799,99€ sur TopAchat

(écran 17″, RTX 2070, Core i7-10750H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 10)

– le PC portable ASUS ROG G17 G712LW EVO10 à 1567,49€ sur RDC

(écran 17″, RTX 2070, Core i7-10750H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, sans OS)

Téléviseurs

– TV 70″ Philips 70PUS7555/12 à 807,99€ sur CDiscount

– TV 65″ Toshiba 65UA2063DG à 499,99€ sur CDiscount

– TV 65″ LG 65NANO91 à 1399,99€ sur Fnac

– TV 58″ Samsung 58TU6905 à 460€ sur CDiscount

– TV 40″ Hisense 40A5600F à 311,99€ sur Cdiscount

Smartphones

– iPhone 8 64 Go reconditionné à 239,90€ sur CDiscount

Ecouteurs

– le casque SteelSeries Arctis 5 blanc à 93,49€ sur TopAchat via le code “BANQUISE”

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 213€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 140€ sur Amazon.fr

Retrogaming DIY

– le Raspberry Pi Zero W à 19,94€ sur LDLC

– le Raspberry Pi 3 Model B+ à 38,50€ sur Amazon.fr

– le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM à 58,50€ sur Amazon.fr

– le pack Raspberry Pi 3 B+ + microSD + alim + boîtier à 67,99€ sur Amazon.fr

– le boitier RetroFlag GPI Case à 64,80€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag NesPI Case+ avec refroidissement à 29,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag MegaPI Case à 23,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag SuperPi Case à 23,89€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag NESPi4Case (pour Pi4) à 50,99€ sur Amazon.fr

Retrogaming officielles

– la Nintendo Game & Watch Super Mario Bros à 49,99€ sur Fnac.com

– la Nintendo Game & Watch Super Mario Bros à 49,99€ sur Amazon.fr

– la console rétrogaming portable RG350 à 89,99€ sur Amazon.fr

– le bartop Neo Geo MVSX + 80 jeux à 499,99€ sur Amazon.fr

– la borne d’arcade Arcade1Up Final Fight à 305,06€ sur Amazon.fr

– la borne d’arcade Arcade1Up Street Fighter II à 215,21€ sur Amazon.fr

– la réhausse pour borne Arcade1Up à 49,46€ sur Amazon.fr

Gaming et accessoires

– la manette filaire 8bitdo SN30 Pro à 24,69€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la manette sans fil (Bluetooth) 8bitdo Zero2 (jaune, rose ou bleu) à 20,99€ sur Amazon.fr

– le pack Nintendo Switch Lite turquoise + Animal Crossing à 219,99€ sur Amazon.fr

– le pack Nintendo Switch Lite corail + Animal Crossing à 219,99€ sur Amazon.fr

FAI et opérateurs

– CDiscount Mobile : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 10Go de DATA à 9,99€/mois

– Red By SFR : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80Go de DATA à 15€/mois

– Red By SFR : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 200Go de DATA à 15€/mois

– B&You : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80 Go de DATA à 14,99€/mois

– B&You : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100 Go de DATA à 19,99€/mois

– Sosh : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80Go de DATA à 15,99€/mois

– La Poste Mobile : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité avec 30 Go de DATA à 9,99€/mois

Services en ligne

– Amazon Music Unlimited : le site de streaming musical est gratuit pendant 3 mois.

– Amazon Music HD : le site de streaming musical HD est gratuit pendant 3 mois.

– Amazon Prime : il est possible tester Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.

– Amazon Prime Video : tester le site de streaming vidéo gratuitement pendant 1 mois.

– Amazon Audible : obtenez 2 livres audio gratuits.