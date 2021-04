Bon Plan : SSD Crucial MX500 500 Go (57€) et 1 To (99€)

Les SSD Crucial MX500 s’affichent à prix intéressant en ce moment sur Amazon.fr. L’enseigne propose les modèles de 500 Go et 1 To en promotion.

Pour rappel, les MX500 exploitent un contrôleur Silicon Motion SM2258 et ils embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches. Du côté des débits, les SSD offrent des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

On peut se procurer les MX500 de 500 Go et 1 To aux tarifs suivants :

– SSD Crucial MX500 de 500 Go à 57,75€ sur Amazon.fr

– SSD Crucial MX500 de 1 To à 99,99€ sur Amazon.fr

Pour en savoir plus concernant la gamme MX500 je vous invite à consulter notre test du MX500 de 500 Go et notre test du MX500 de 1 To.