Bon Plan : SSD Samsung 970 EVO Plus 500 Go et 1 To à bons prix

Les SSD Samsung 970 EVO Plus de 500 Go et 1 To sont dispo aujourd’hui à bons prix. Ils s’affichent à respectivement 79,50€ et 148€ sur Amazon.fr

Pour information, les SSD 970 EVO Plus sont des SSD au format SSD M.2. qui exploitent une interface PCI EXpress 3.0 4x compatible NVMe. Ils sont animés par un contrôleur Phoenix et ils embarques de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 96 couches. Les débtits peuvent atteindre jusqu’à 3.500 Mo/s en lecture et 3.300 Mo/s en écriture, et jusqu’à 620.000 IOPS en lecture et 560.000 IOPS en écriture 4K.

– Samsung 970 EVO Plus 500 Go à 79,50€ sur Amazon.fr

– Samsung 970 EVO Plus 1 To à 148€ sur Amaozn.fr