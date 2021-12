Colorful présente un nouveau SSD M.2. : le Warhalberd CN600

La firme chinoise Colorful annonce la commercialisation d’un nouveau SSD au format M.2. NVMe. C’est un SSD d’entrée de gamme qui porte le nom de Warhalberd CN600.

Il s’agit d’un SSD de type M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D. Le fabricant est par contre assez avare en informations puisqu’on ne connaît pas le type de contrôleur employé dans ce SSD ni le nombre d’opérations par seconde (iOPS) supporté ou encore l’endurance offerte.

On sait par contre que le CN600 est décliné en deux petites capacités de stockage : 256 Go et 512 Go et qu’il offre des débits pouvant atteindre 3.300 Mo/s en lecture et 2.600 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour chaque modèle :

Warhalberd SN600 256 Go : 3.200 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture

3.200 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture Warhalberd SN600 512 Go : 3.300 Mo/s en lecturz, 2.600 Mo/s en écriture

Ce SSD d’entrée de gamme sera commercialisé prochainement. Son prix sera de 39$ en version 256 Go et 59$ en version 512 Go. Il sera couvert par une garantie de trois ans.