Coronavirus : le salon E3 est aussi annulé !

Après la MWC 2020, la Gamers Assembly 2020 et de nombreux autres salons et événements qui devaient avoir lieu cette année, c’est aujourd’hui au tour de l’E3, le plus grand salon au monde dédié aux jeux vidéo, d’être annulé.

L’événement devait normalement se dérouler à Los Angeles du 9 au 11 juin prochain, mais suite à l’épidémie de coronavirus qui touche de plus en plus de personnes et de pays à travers le monde, les organisateurs ont préféré annuler ce célèbre rendez-vous vidéoludique.

Ils annoncent toutefois que les nouveautés qui devaient être présentées durant cet événement seront dévoilées sur le site E3expo.com et ils donnent d’ores et déjà rendez-vous aux fans à la prochaine édition de l’E3 en 2021.

Nouvelles : L’E3 2020 est annulé en raison des préoccupations croissantes concernant le virus COVID-19. Après concertation avec nos sociétés partenaires concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 – nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020, prévue du 9 au 11 juin. à Los Angeles. À la suite de préoccupations croissantes et écrasantes concernant le virus COVID-19, nous avons estimé que c’était la meilleure façon de procéder dans une situation mondiale sans précédent. Nous sommes très déçus de ne pouvoir organiser cet événement pour nos fans et nos supporters. Mais nous savons que c’est la bonne décision sur la base des informations dont nous disposons aujourd’hui. Notre équipe contactera directement les exposants et les participants avec des informations sur les remboursements complets. Nous explorons également des options avec nos membres pour coordonner une expérience en ligne afin de présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020. Les mises à jour seront partagées sur le site E3Expo.com. Nous remercions tous ceux qui ont partagé leur point de vue sur la réinvention de l’E3 cette année. Nous sommes impatients de vous présenter l’E3 2021 comme un événement repensé qui rassemble les fans, les médias et l’industrie dans une vitrine qui célèbre l’industrie mondiale du jeu vidéo.