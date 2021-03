Nos confrères du site Cowcotland ont passé en revue le moniteur AOC AG493UCX, un imposant écran gaming de 49 pouces qui a été dévoilé en décembre dernier par le constructeur. Le test complet de l’appareil est disponible sur Cowcotland à cette adresse.

Extrait :

“AOC nous a envoyé son immense AG493UCX de la série AGON, série qui vise les gamers. Un écran qui se trouve dans les 1150 €, et à, ce tarif on trouve une dalle VA de 49 pouces avec une définition de 5120 x 1440, ce qui correspond à deux 27 pouces collés. De quoi avoir de la place et promettre une très bonne immersion.”