Epic Games offre les jeux Evoland et Fallout 3

Epic Games continue d’offrir de nouveaux jeux chaque semaine… Et cette fois ci on a droit aux titres suivants : Evoland Legendary Edition et Fallout 3 : Game of the Year Edition. Les deux jeux sont gratuits pendant une semaine. Vous pouvez donc les télécharger ou les ajouter gratuitement à votre bibliothéque de l’Epic Games Store jusqu’au jeudi 27 octobre à 17 heures.

Evoland Legendary Edition vous propose deux superbes et uniques RPG, avec leur style graphique et leur gameplay changeant au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu ! Cette édition comprend deux jeux Evoland : A Short Story of Adventure Video Games Evolution et Evoland II : A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder.

Avec Fallout 3 : Game of the Year Edition, vivez le jeu le plus acclamé de 2008 comme jamais auparavant. Créez un personnage et descendez dans un monde post-apocalyptique grandiose où la survie est un combat de chaque instant. Cette édition contient les cinq packs d’extension du jeu Fallout 3