French Days : la gamme de SSD PNY CS900 en promo sur CDiscount

La gamme de SSD PNY CS900 est en promotion en ce moment sur CDiscount. Pour rappel, le CS900 est un SSD au format 2,5 pouces SATA III qui mesure 7 mm d’épaisseur. Il exploite un contrôleur Phison S11 et il embarque de la mémoire NAND Flash TLC. Au niveau des performances : le CS900 offre des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 460 Mo/s en écriture.

Les modèles de 120 Go, 240 Go et 480 Go sont disponibles à petits prix :

– SSD PNY CS900 de 120 Go à 18,99€ sur CDiscount

– SSD PNY CS900 de 240 Go à 29,99€ sur CDiscount

– SSD PNY CS900 de 480 Go à 49,99€ sur CDiscount