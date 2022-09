Google Stadia va fermer ses portes le 18 janvier 2023

Lancé en 2019, le service Google Stadia n’a jamais réellement trouvé son public au fil des années. Par conséquent c’est donc sans grande surprise qu’on apprend qu’il va prochainement fermer ses portes.

L’information est officielle et émane directement de Google qui annonce que son service de streaming de jeux vidéo fermera définitivement en début d’année prochaine.

Nous sommes reconnaissants aux joueurs dévoués de Stadia qui nous accompagnent depuis le début. Nous rembourserons tous les achats de matériel Stadia effectués via le Google Store, ainsi que tous les achats de jeux et de contenus complémentaires effectués via le magasin Stadia. Les joueurs continueront d’avoir accès à leur bibliothèque de jeux et de jouer jusqu’au 18 janvier 2023 afin de pouvoir terminer les dernières sessions de jeu.

La bonne nouvelle malgré tout c’est que les clients de Stadia seront remboursés de leurs achats de matériels et de jeux effectués via le Google Store.

Voilà d’ailleurs ce qu’on peut lire à ce sujet dans la FAQ mise en ligne par Google :

Vais-je obtenir un remboursement ? Qu’est-ce qui est disponible pour un remboursement ?

Nous offrirons des remboursements pour tous les achats de matériel Stadia (Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition et Play and Watch with Google TV packages) effectués via le Google Store et les transactions logicielles (jeux et achats de modules complémentaires) via Stadia. boutique. Les abonnements Stadia Pro ne sont pas éligibles au remboursement, mais vous pourrez continuer à jouer à vos jeux dans Pro sans frais supplémentaires jusqu’à la date de fin finale.

Dois-je retourner mon matériel pour obtenir un remboursement ?

La plupart des achats de matériel (Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition et Play and Watch with Google TV packages) effectués directement auprès de Google n’auront pas besoin d’être retournés. Plus de détails sur la façon d’obtenir un remboursement pour vos achats de matériel Stadia seront publiés ici dans les semaines à venir.

Comment/Quand vais-je recevoir mon remboursement ?

Nous travaillons actuellement sur ce processus et nous tiendrons cet article à jour au fur et à mesure que nous définirons le processus pour chacun des pays et des différentes situations. Notre intention est que la majorité des remboursements soient traités jusqu’au paiement initial d’ici le 18 janvier 2023.