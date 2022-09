Team Group lance le MTE720T : un SSD M.2. en PCI Express 4.0

Le MTE720T est un nouveau SSD lancé par Team Group. C’est un modèle au format M.2. qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4. Il est équipé de mémoire NAND Flash 3D en 112 couches.

Le MTE720T est décliné en deux capacités qui offrent 1 To et 2 To de stockage. En terme de performances, le SSD offre des débits qui peuvent grimper jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.500 Mo/s en écriture, et jusqu’à 530K/420K iOPS.

Le SSD est couvert par une garantie de trois ans. Il est annoncé avec un MTBF de 3 millions d’heures tandis que son endurance atteint 1.560 To/an.

Pour le moment, ni la date de sortie ni le prix du SSD n’ont été annoncés.