Intel présente le 670p : une nouvelle gamme de SSD M.2 NVMe

Intel vient de présenter officiellement sa nouvelle gamme de SSD 670p (dont on a déjà eu l’occasion de parler en fin d’année dernière). Pour rappel, les SSD Intel 670p sont des modèles au format M.2. qui tirent partie d’une interface PCI Express 3.0 4x compatibles avec la norme NVMe. Les SSD 670p embarquent de la mémoire NAND Flash 3D QLC à 144 couches et utilisent un contrôleur Silicon Motion SM2265G à 8 canaux.

La gamme 670p est proposée en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Voici les débits pour chaque variante :

– Intel 670p 512 Go : 3.000 Mo/s en lecture, 1.600 Mo/s en écriture

– Intel 670p 1 To : 3.500 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture

– Intel 670p 2 To : 3.500 Mo/s en lecture, 2.700 Mo/s en écriture

A noter que les SSD 670p de 512 Go, 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 185 To/an, 370 To/an et 740 To par an.

Couverts par une garantie de cinq années, les SSD 670p de 512 Go, 1 To et 2 To sont annoncés aux USA aux tarifs respectifs de 89$, 154$ et 329$ ce qui devrait correspondre à autant en euros avec la TVA.

Reste à savoir quand cette nouvelle gamme sera commercialisée en Europe…

En attendant, nos confrères du site Anandtech ont déjà eu l’occasion de passer en revue les SSD Intel 670p dans cet article. Un SSD qui parait plutôt intéressant selon eux mais dont les tarifs semblent exagérés surtout pour un SSD M.2. NVMe annoncé comme grand public.