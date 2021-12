A la veille du réveillon de Noël, Epic Games continue de nous gâter en nous offrant un nouveau jeu. Et aujourd’hui c’est : Mutant Year Zero: Road to Eden.

Jeu gratis du jour : Mutant Year Zero: Road to Eden

A la veille du réveillon de Noël, Epic Games continue de nous gâter en nous offrant un nouveau jeu. Et aujourd’hui c’est au tour de Mutant Year Zero: Road to Eden d’être proposé gratuitement sur l’Epic Games Store.

Le jeu est téléchargeable gratis sur cette page jusqu’à ce soir 17 heures. Une fois ajouté dans votre bibliothèque de jeux il y figurera à vie et vous pourrez y jouer quand vous voulez.

