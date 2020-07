Le CES 2021 sera une édition 100% numérique et en ligne

Depuis plus de 50 ans, le CES est la scène mondiale de l’innovation. Et le CES 2021 continuera d’être une plate-forme pour lancer des produits, s’engager avec des marques mondiales et définir l’avenir de l’industrie technologique.

Avec les inquiétudes croissantes en matière de santé mondiale concernant la propagation du COVID-19, il n’est pas possible de convoquer en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas au début de janvier 2021 pour se rencontrer et faire des affaires en personne.

Un CES 2021 entièrement numérique permettra à l’ensemble de la communauté technologique de partager des idées en toute sécurité et de présenter les produits qui façonneront notre avenir. Vous pourrez participer à tous les moments impressionnants du CES où que vous soyez dans le monde. Nous concevons une expérience unique pour l’industrie technologique.CTA