Firefox 79.0 est disponible en téléchargement

La version 79.0 du navigateur Firefox vient d’être mise en ligne par la fondation Mozilla. Ce nouvel opus vise à renforcer la sécurité et l’accessibilité du logiciel. A noter que WebRender a encore été amélioré afin de prendre en charge un plus grand nombre de GPU INTEL et AMD, ceci afin d’offrir de meilleures performances graphiques aux utilisateurs de FireFox sous Windows 10. Des correctifs sont également de la partie comme on peut le voir dans le changelog publié sur Mozilla.org.

Comme d’habitude, vous pouvez télécharger Firefox 79.0 soit en passant par les liens de téléchargement de notre section Téléchargement ci-dessous soit en mettant à jour Firefox via l’onglet “?” puis “A propos de Firefox” directement depuis le programme.

– Télécharger Firefox 79.0 pour Windows (32-bit)

– Télécharger Firefox 79.0 pour Windows (64bit)

– Télécharger Firefox 79.0 pour Mac

– Télécharger Firefox 79.0 pour Linux