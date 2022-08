Lexar dévoile un nouveau SSD M.2. PCIe 4.0 : le NM800 Pro

Quasiment un an après le NM800, le constructeur LEXAR dévoile aujourd’hui le SSD M.2. NVMe NM800 Pro. Le nouvel engin se veut largement plus performant que son prédécesseur puisqu’il peut désormais atteindre des taux de transferts de 7.500 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture (contre 7.400 Mo/s et 5.800 Mo/s auparavant).

Le NM800 Pro exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Trois capacités de stockage sont disponibles : 512 Go, 1 To et 2 To.

Voilà le détail pour chaque modèle :

Lexar NM800 Pro 512 Go : 7.450 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture

7.450 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture Lexar NM800 Pro 1 To : 7.500 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture

7.500 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture Lexar NM800 Pro 2 To : 7.500 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture

Le fabricant annonce une endurance de 500 To pour le modèle 512 Go, 1000 To pour le modèle 1 To et 2000 To pour le SSD de 2 To. A noter que la gamme NM800 Pro est annoncée avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une garantie de cinq ans.

Le NM800 Pro existe par ailleurs en deux versions : soit le SSD nu soit le SSD équipé d’un dissipateur thermique mince ce qui lui permet d’être officiellement compatible avec les spécifications de la PS5.

Le NM800 Pro sera commercialisé prochainement en Europe. Pour l’instant son prix de vente n’est pas connu mais cette actualité sera mise à jour dès qu’on a l’information.