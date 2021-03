Déjà commercialisée au Pays Du Soleil depuis plusieurs mois, la minuscule borne d’arcade Sega Astro City Mini débarque cette semaine aux Etats-Unis. Elle sera disponible en précommande au prix de 129,99$ à partir de ce vendredi 26 mars auprès du distributeur Limited Run Games. Les livraisons sont prévues pour le courant du mois d’avril.

Pour rappel, l’Astro City Mini est une réplique fidèle de la célèbre borne d’arcade de Sega mais avec des mensurations beaucoup plus réduites. A l’échelle 1/6ème, la machine ne mesure que 170 mm de haut x 130 mm de large x 130 mm de long.

Comme on peut le voir sur les photos, la mini borne dispose d’un design très proche de celui de sa grande soeur, mêlant les couleurs blanches et vertes. Si le châssis est blanc, le stick arcade et les six boutons de jeu sont eux de couleur verte.

L’Astro City Mini dispose d’un écran LCD afin de pouvoir jouer directement sur la machine. On peut toutefois la brancher à un téléviseur via son port HDMI afin de profiter d’un écran plus grand. Deux ports usb sont également de la partie afin de pouvoir y connecter des manettes de jeu supplémentaires. Et ça tombe bien puisque des manettes officielles sont prévues (27,99$).

L’Astro City Mini inclut 37 titres préchargés dans la machine : Alex Kidd: The Lost Stars (with Stella), Alien Storm, Alien Syndrome, Altered Beast, Arabian Fight, Bonanza Bros, Columns, Columns II, Cotton, Crack Down, Cyber Police ESWAT, Dark Edge, Dottori Kun (Dot Race), Fantasy Zone, Flicky, Gain Ground, Golden Axe, Golden Axe: Revenge of Death Adde, My Hero, Puyo Puyo, Puyo Puyo 2, Puzzle & Action: Ichidant-R, Puzzle & Action: Tant-R, Rad Mobile, Quartet 2, Scramble Spirits, Sega Ninja, Shadow Dancer, Shinobi, Sonic Boom, Space Harrier, Stack Columns, Thunder Force AC, Virtua Fighter, Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy III: Monster Lair.

Le distributeur Limited Run Games annonce également l’arrivée prochaine d’un kit pour réhausser l’Astro City Mini (39,99$). Cela permettra de passer de son aspect bartop à un aspect véritablement borne d’arcade.

Après le Japon et les USA, l’Astrocity Mini devrait également arriver en Europe dans les mois qui viennent. C’est le distributeur Just For Games qui se chargera de sa distribution dans l’hexagone. Selon nos informations, la machine devrait être disponible en France vers la fin du mois de mai / début juin. D’ailleurs le site Amazon.fr a ajouté la fiche du produit à son catalogue et annonce une date de sortie le 28 mai 2021.