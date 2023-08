Un nouveau trailer pour Mortal Kombat 1

Un nouveau trailer du jeu Mortal Kombat 1 est disponible sur le net. Dans celui-ci on peut apercevoir les personnages de Reptile, Ashrah et Havik.

Un nouveau trailer du jeu Mortal Kombat 1 est disponible sur le net. Dans celui-ci on peut apercevoir les personnages de Reptile, Ashrah et Havik. Pour rappel, ce jeu sortira sur PC et consoles le 19 septembre prochain. Les consoles PS5, Xbox Series S et X ainsi que la Nintendo Switch sont concernées.

D’autres vidéos ont été publiées ces dernières semaines sur la chaîne youtube de Mortal Kombat :